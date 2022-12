TikTok ora ti spiega perché un video finisce nel tuo feed personale

In seguito al lancio di TikTok Now, feature che si ispira a BeReal e cerca di seguire il successo dell’app francese, ByteDance ha deciso di introdurre una novità molto interessante: con il suo ultimo aggiornamento, TikTok spiega perché ti viene consigliato un video nel feed “Per Te”, rendendo meno segreto l’algoritmo.

L’annuncio arriva direttamente dagli sviluppatori dell’app social più scaricata nel 2022: sul blog ufficiale si legge come funziona la nuova icona “Perché questo video”, accessibile tramite il pannello “Condividi”, da cui esce una scheda pop-up come quella che vedete in calce alla notizia. Ad esempio, TikTok può giustificare l’inserimento di un filmato specifico nel feed personale con la popolarità nella regione, oppure con il Mi Piace messo da un amico su TikTok. O ancora, la ragione più banale è legata alle interazioni dell’utente con altre clip.

La società nel blog ha affermato: “Il nostro obiettivo è offrire una gamma di contenuti pertinenti e divertenti. Per aiutare le persone a capire perché è stato loro consigliato un determinato video, nelle prossime settimane lanceremo questo nuovo strumento. […] è uno dei tanti modi in cui stiamo lavorando per portare una trasparenza significativa alle persone che utilizzano la nostra piattaforma e si basa su una serie di passaggi che abbiamo intrapreso verso tale obiettivo”.

Del resto, tutti gli utenti sanno che l’algoritmo di TikTok è il segreto del successo dell’app, ma anche che può rivelarsi imperfetto e proporre contenuti poco piacevoli o pertinenti agli interessi dell’utente. Con questo sistema, magari aumenterà la consapevolezza della user base e miglioreranno i consigli del feed.

Quasi una settimana fa TikTok ha lanciato la Modalità Orizzontale, avviando dei test limitati per valutare se implementarla o meno sulla piattaforma.