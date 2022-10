Su TikTok spopolano video sulla giornata lavorativa, ma ai datori di lavoro va bene?

Com'è lavorare per Netflix? Qual è la giornata tipo di un dipendente di Apple? Cosa si fa negli uffici di Google? Se un tempo per avere una risposta chiara bisognava probabilmente conoscere direttamente qualcuno, adesso "basta aprire TikTok". Infatti, un buon numero di dipendenti delle Big Tech ha deciso di effettuare video in merito.

Come riportato da The Verge, uno dei "trend" che circolano attualmente sul popolare social network cinese riguarda proprio il "mostrare dalla A alla Z" la propria giornata lavorativa. In parole povere, alcuni dipendenti di aziende come Netflix e Apple sono soliti far vedere mediante contenuti di questo tipo com'è all'atto pratico lavorare per una delle Big Tech (ovviamente sommariamente, mostrando più che altro alcune curiosità, dato che spesso i dipendenti evitano di filmarsi mentre stanno effettivamente lavorando).

Su TikTok sono dunque finiti video come quelli di ashhcarr (Netflix) e nylah.akua (Apple), che mostrano in modo potenzialmente interessante alcuni aspetti relativi allo stile di vita dei dipendenti. Tuttavia, una delle questioni che sta facendo maggiormente discutere è: questo va bene alle aziende? D'altronde, siamo in un periodo storico in cui, ad esempio, Apple ha licenziato un dipendente per un video TikTok, dunque di certo bisogna stare attenti a quanto si pubblica sui social network.

In quel caso legato ad Apple di mezzo c'erano dichiarazioni "controverse", ma proprio da Cupertino è arrivata un'altra storia di questo tipo. Infatti, la succitata nylah.akua, al secolo Nylah Boone, è stata licenziata (o meglio, "ha scoperto inaspettatamente che il suo contratto non era stato rinnovato") in seguito al video diventato virale su TikTok.

Si fa riferimento a "Day in the life of a Black girl working in tech", che conteneva spezzoni girati all'interno degli uffici Apple (quindi potrebbe essere stato violato qualche accordo di quel tipo). Il contenuto è stato girato da Boone ad aprile 2022 durante il suo primo giorno come "contractor" Apple e ha superato le 400.000 visualizzazioni su TikTok. L'autrice del video ha spiegato che voleva offrire una prospettiva più inclusiva a coloro che vorrebbero lavorare in Apple. A maggio 2022 il suo contratto non è stato rinnovato.

Dal punto di vista delle aziende, di mezzo non c'è solamente la "paura" che vengano rivelate informazioni, ad esempio, in merito a ciò a cui si sta lavorando, ma il tutto riguarda anche questioni di sicurezza. Questa tipologia di video potrebbe infatti inavvertitamente mostrare checkpoint di sicurezza, il formato di alcuni badge e altre indicazioni sensibili, potenzialmente sfruttabili da malintenzionati. Insomma, la questione è "intricata" e sembra che il problema stia prendendo sempre più piede.