TikTok, Spotify, Tinder e tante app non funzionano su iOS: colpa di Facebook

Se da questa mattina una delle vostre app iOS ha improvvisamente smesso di funzionare ed avete riscontrato crash improvvisi, c'è un colpevole: Facebook. Il social network di Mark Zuckerberg ha infatti riconosciuto che il proprio SDK sta provocando problemi a varie applicazioni che lo integrano.

Questo accade nelle app che includono il pulsante "accedi con Facebook", che permette di utilizzare il proprio profilo social per effettuare il login. Di conseguenza, il problema è molto diffuso e le segnalazioni sono tante.

Nello specifico, sono segnalati blocchi con app e giochi, tra cui Spotify, TikTok, Booksy, Venmo e Mario Kart Tour. E' altamente probabile che questo problema sia la causa principale dello Spotify Down di oggi 10 Luglio che riguarda principalmente la versione mobile dell'applicazione per lo streaming musicale.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, Facebook ha semplicemente riconosciuto il problema sul portale degli sviluppatori ma non ha ancora fornito una soluzione, ed infatti nello stato si legge che è "in fase di approfondimento". Sempre nella scheda, il social network osserva che "siamo a conoscenza dei problemi e stiamo studiando cosa provoca il bug di alcune app legate all'SDK di Facebook".

Si preannuncia quindi una giornata molto difficile per gli utenti, ma anche per i vari servizi che sono intasati da segnalazioni.