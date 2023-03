TikTok, spunta un whistleblower: 'dati degli utenti ancora collegati alla Cina'

Mentre gli Stati Uniti preparano il ban di TikTok con un progetto di legge bipartisan, una nuova bomba mediatica sembra essere esplosa sull'azienda: nelle scorse ore, infatti, è spuntato un whistleblower di TikTok, ovvero un ex-dipendente che afferma che i piani per la protezione dei dati degli utenti americani del social sarebbero compromessi.

Poiché i whistleblower sono fonti anonime, non sappiamo chi si celi dietro alle dichiarazioni su TikTok, che negli Stati Uniti non è di proprietà di ByteDance, azienda considerata dal Congresso di Washington troppo legata al Partito Comunista Cinese per operare liberamente nel Paese, ma di Oracle. Tuttavia, le informazioni della "gola profonda" sono state riportate dal Washington Post, uno dei giornali più affidabili degli Stati Uniti d'America.

Il whistleblower ha parlato di Project Texas, un progetto speciale di TikTok per tenere "al sicuro" i dati degli utenti americani da possibili ingerenze cinesi, che tra le altre cose prevede anche il mantenimento dei server di TikTok USA negli Stati Uniti. Pare che questo progetto, costato 1,5 miliardi di Dollari, abbia delle falle intrinseche che permetterebbero la connessione tra i dati degli utenti americani del social e le altre app di ByteDance, tra cui Toutiao, molto utilizzata in Cina per la fruizione di notizie e articoli di giornale.

Secondo il whistleblower, TikTok non sarebbe sicura per i dati americani, e renderla tale sarebbe una procedura così complessa da rendere necessaria una "completa ricostruzione" dell'intera infrastruttura del servizio. La stessa fonte ha spiegato di aver parlato di questi problemi con due senatori americani, Chuck Grassley e Mark Warner (quest'ultimo già noto per le sue dure posizioni contro Twitter e Elon Musk degli scorsi mesi): questi meeting sono immediatamente stati confermati dallo staff dei due senatori, avvalorando così quanto detto dalla "gola profonda".

Le indiscrezioni, insieme alle frizioni USA-Cina su TikTok degli ultimi giorni, sembrano spianare la strada al ban definitivo di TikTok in America, che a questo punto si fa ogni giorno sempre più probabile. Intanto, però, la stessa TikTok ha risposto al Washington Post che quanto riportato dal whistleblower è "privo di fondamenti", e che il codice che fa riferimento a ByteDance e Toutiao è "una convenzione di nomenclatura e una reliquia tecnica", che ormai non collega più il social network ad alcuna app cinese.