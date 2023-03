TikTok, ultimo tentativo contro il ban: invita gli influencer a manifestare a Washington

Ormai Washington non si nasconde più: il ban di TikTok dagli Stati Uniti è un'ipotesi tangibile e, per certi versi, anche estremamente probabile. Tuttavia, sembra che nelle scorse ore TikTok abbia attivato delle contromisure molto particolari per tentare di convincere la Casa Bianca e il Congresso a non procedere con il blocco.

Riporta infatti Politico che TikTok avrebbe organizzato una manifestazione a Washington, prevista per i prossimi giorni ed a cui parteciperanno svariati creator americani presenti sulla piattaforma, che ovviamente saranno profondamente danneggiati da una sua eventuale sparizione sul territorio americano. L'idea di TikTok sarebbe dunque quella di inviare i propri influencer più famosi a Washington, anche se per ora non è chiaro quanti e quali professionisti saranno disponibili a partecipare alla manifestazione indetta dall'azienda.

L'idea, comunque, sembra essere quella di usare la manifestazione per far sentire la voce dei content creator ai legislatori di Washington: il portavoce di TikTok Jamal Brown, infatti, ha spiegato che "i legislatori che dibattono sul ban di TikTok dovrebbe ascoltare in prima persona coloro che vedrebbero stravolta la propria vita in seguito a tale decisione. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai creatori di contenuti nella Capitale della nostra nazione, di aiutarli a far sentire la propria voce e di continuare a garantire un significativo impatto sulle loro vite e su quelle delle loro community".

Per il momento, non ci sono state conferme dirette della partecipazione di alcun influencer americano alla manifestazione, ma su una cosa TikTok ha certamente ragione: se effettivamente la piattaforma dovesse essere bannata in America, i primi a risentirne saranno i content creator, che perderanno da un giorno all'altro la loro fonte principale di salario. Ciò potrebbe ripercuotersi anche sugli influencer europei e asiatici di TikTok, le cui visualizzazioni e interazioni potrebbero contrarsi nel caso in cui la piattaforma dovesse essere bloccata negli Stati Uniti.

In ogni caso, la Casa Bianca e il Congresso non stanno premendo per un ban unilaterale completo: le due istituzioni apicali della politica americana, infatti, hanno chiesto a ByteDance di vendere la succursale americana di TikTok ad un'altra azienda e di tagliare ogni legame con essa per permettere la continuazione della "vita" di TikTok in America. Il grosso problema del social, infatti, risiede nei misteriosi legami tra TikTok, Bytedance e Pechino, che potrebbero portare alla cessione o alla vendita di dati degli utenti americani alle aziende cinesi.