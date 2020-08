TikTok, nelle trattative si inserisce anche la proprietaria di Google Alphabet Inc.

TikTok sta continuando senza sosta la ricerca di un acquirente, da trovare entro la fatidica data del 12 novembre in cui l’ultimo ordine esecutivo dell’amministrazione Trump diventerà efficace. Tra le compagnie che hanno avviato le trattative ci sarebbe anche Alphabet, colosso proprietario di Google, interessato a una divisione tra più aziende.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Alphabet Inc. “ha considerato la possibilità di partecipare a un’offerta di gruppo per TikTok, ma negli ultimi giorni questa idea è svanita”. I motivi non sono noti, ma probabilmente si tratterebbe di qualche azienda che in precedenza ha raggiunto accordi con Alphabet, saltati soltanto in un secondo momento.

Alphabet era interessata alla creazione di un consorzio in cui più compagnie del mondo tech si sarebbero suddivise la proprietà del social TikTok, prendendosi però soltanto una quota di minoranza senza diritto di voto. Ora risulta improbabile un’acquisizione completa da parte di Google, considerate le pressioni del governo statunitense non solo negli USA ma in tutto il mondo. Bloomberg ha comunque affermato che Alphabet non ha escluso la partecipazione a nuove offerte future.

Tra le altre aziende interessate a TikTok ci sarebbero Twitter, decisa a discutere l'unione delle compagnie anche se potrebbero mancare i fondi necessari per portare a termine l’operazione; Oracle, pronta a inserirsi nelle trattative per i mercati di USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda; e Microsoft, che potrebbe addirittura acquisire le operazioni in tutto il mondo.