TikTok, Trump vuole che la sua acquisizione 'avvantaggi ad ogni costo gli USA'

Donald Trump continua a dettare i termini dell’acquisizione di TikTok da parte di Microsoft: le sue dichiarazioni del 13 agosto 2020 hanno messo in chiaro che ogni accordo con ByteDance per l’acquisto del social cinese “dovrà avvantaggiare ad ogni costo gli Stati Uniti e garantire la massima sicurezza”, oltre che concludersi entro settembre.

Il Presidente degli Stati Uniti ha già dato il via libera al colosso di Redmond per le trattative con TikTok, ma ha chiesto anche una grossa percentuale da versare nelle casse del Ministero del Tesoro americano. A mettere il bastone fra le ruote sarebbe però proprio il social cinese, il quale non vorrebbe più concludere accordi con Microsoft: piuttosto, preferirebbe essere acquisito da Twitter che di recente ha manifestato il suo interesse per una potenziale unione delle compagnie.

La differenza tra le due compagnie americane interessate all’acquisizione, secondo l’agenzia di stampa Reuters, è che il social network di Jack Dorsey potrebbe non avere i fondi necessari per portare a termine l’operazione, mentre Microsoft potrebbe addirittura puntare all’acquisizione completa di TikTok, aggiudicandosi tutte le operazioni globali. Quest’ultima possibilità però, secondo Business Insider, non sarebbe possibile a causa di tutte le implicazioni non solo economiche ma anche legate alla privacy degli utenti.

Nel mentre, sembrerebbe che più di 12 aziende statunitensi sarebbero pronte a unirsi in un unico fronte per boicottare il ban di TikTok, WeChat e altre app cinesi, dato che questo provvedimento potrebbe colpire pericolosamente il business di tali compagnie in Cina.