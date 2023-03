TikTok: ufficiale il limite a 60 minuti al giorno per adolescenti, ma si potrà aggirare

Mentre il possibile ban parziale di TikTok si fa strada anche in Italia, il social network introduce oggi una novità che potrebbe modificare completamente l'esperienza di molti dei suoi utenti più attivi. TikTok, infatti, ha presentato un limitatore pari a 60 minuti al giorno di uso della sua app per gli utenti adolescenti.

Con un comunicato stampa, TikTok ha spiegato che "Nelle prossime settimane, per gli account di tutti gli di utenti con meno di 18 anni, il limite di tempo di utilizzo giornaliero verrà reimpostato automaticamente a 60 minuti". Questo limite, aggiunge lo stesso comunicato, potrà comunque essere rimosso dall'utente stesso: per farlo, però, questi dovrà inserire un codice, il che, a detta del social, "implicherà una decisione attiva", facendo da presunto "deterrente" verso la ripetizione delle sessioni di scroll sul social network.

Il limitatore non-vincolante a 60 minuti sembra essere la scelta più sensibile per TikTok, che spiega che, anche decidendo di disattivarlo o di prolungare la propria sessione tramite l'uso del codice, l'utente si renderà più facilmente conto del tempo trascorso davanti allo schermo. "Alcuni studi dimostrano che essere più consapevoli del tempo trascorso online può aiutarci a essere più responsabili delle decisioni che prendiamo", spiega il comunicato stampa del social network.

Sempre per questo motivo, TikTok ha creato un'apposita notifica per gli utenti minorenni che disattivano il limite automatico di 60 minuti giornalieri: quest'ultima appare una volta superata la soglia dei 100 minuti di utilizzo dell'applicazione, ma si limita ad invitarli ad impostare un nuovo limite giornaliero, senza alcuna prescrizione sull'attivazione di quest'ultimo o sullo stop all'utilizzo dell'app.

Inoltre, sempre TikTok ha lanciato varie nuove feature per famiglie come parte di un revamp del Collegamento Famigliare. Tra questi troviamo la possibilità di impostare un silenziatore di notifiche alle 21:00 per gli utenti tra 13 e 15 anni e alle 22:00 per quelli tra 16 e 17 anni, un resoconto per i genitori del tempo trascorso dai figli sull'app social e dei limiti di utilizzo giornaliero personalizzati che possono essere impostati dai genitori dell'utente minorenne.