TikTok, è ufficiale: il social network integrerà un Chatbot, si chiama Tako

Mentre il ban di TikTok negli Stati Uniti si fa sempre più probabile, il popolare social network cinese cerca di diversificare le sue funzioni, guardando ovviamente ai trend più popolari del momento. Per questo, nelle scorse ore abbiamo scoperto che TikTok sta testando il suo Chatbot, che si chiamerà Tako.

La notizia arriva ad un paio di settimane dallo sbarco su TikTok degli Avatar, delle foto profilo AI-based, generate dall'IA a partire dalle fotografie degli utenti e che, ovviamente, hanno messo sul piede di guerra la politica americana per via della sicurezza delle immagini fornite all'IA da chi frequenta il social network al di fuori della Cina.

Oggi, invece, The Verge afferma di aver visto degli screenshot di un Chatbot funzionante di TikTok. Esso si chiamerà Tako, e dovrebbe consigliare video agli utenti sulla base dei loro input, cioè delle richieste effettuate nella conversazione con il bot, e, soprattutto, della loro cronologia di navigazione. Secondo Daniel Buchuk, di Watchful Technologies, se il Chatbot dovesse essere davvero rilasciato da TikTok, esso potrebbe "radicalmente cambiare le modalità di ricerca e di navigazione" sulla piattaforma.

Al momento, non sappiamo quale IA di base verrà usata da TikTok per il suo Chatbot, anche se il suo funzionamento sarà del tutto simile a quello di ChatGPT, con dei prompt che potranno liberamente essere costruiti dagli utenti sulla base di alcune regole di sintassi che verranno spiegate mediante degli esempi.

Secondo Buchuk, "se sto guardando dei video di cibo e chiedo a Tako di mostrarmi una ricetta, il Chatbot mi mostrerà video che replicano la ricetta. Se invece gli chiedo di parlarmi delle migliori mostre d'arte di Parigi, cercherà video sulle mostre in corso nella città e me li mostrerà insieme ad una serie di suggerimenti simili a quelli del browser".

TikTok ha già spiegato su Twitter che "siamo ad uno stadio iniziale dell'esplorazione dei tool dei chatbot, con un test limitato dell'IA Tako nelle Filippine. Tako è uno strumento basato sull'IA che vi aiuterà nella ricerca e nelle scoperte su TikTok. Tako funziona grazie ad un modello di terze parti ed è stato pensato per rendere più semplice scoprire contenuti interessanti e divertenti su TikTok. Non ci sono piani concreti, al momento, per questa tecnologia al di là dei primi test, ma non vediamo l'ora di ricevere il vostro feedback!".