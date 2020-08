TikTok ufficializza l'apertura del primo data center europeo in Irlanda

TikTok sta pensando anche all’Europa, nonostante le continue pressioni dell’amministrazione Trump negli Stati Uniti che spinge per un ban del social cinese. L’ultima notizia riguarda la costruzione del primo data center europeo in Irlanda per raccogliere i dati degli utenti dell’Unione.

Un data center in Europa è ritenuto necessario da TikTok poiché attualmente tutti i dati degli iscritti al social, tra cui video e messaggi, vengono archiviati negli Stati Uniti e in una copia di backup in Singapore. L’investimento di TikTok è di 500 milioni di dollari e servirà non solo per costruire il data center, che dovrebbe diventare ufficialmente attivo nel 2022, ma anche per assumere centinaia di nuovi dipendenti.

Il direttore delle politiche pubbliche europee di TikTok Theo Bertram ha dichiarato: “Questo un investimento enorme. Rappresenta il nostro impegno a lungo termine in Europa e penso che sia un messaggio importante per i nostri utenti e creatori di contenuti”.

La creazione di un data center in Irlanda sarà però particolarmente problematica per un motivo in particolare: i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) hanno chiarito con la sentenza “Schrems II” che il trasferimento di dati degli utenti dell’UE verso paesi terzi è legale solo se non sono messi a rischio da leggi e pratiche di sorveglianza problematiche. In altre parole, l’elaborazione di questi dati in paesi come Cina, India e Stati Uniti ora verrà costantemente osservata dall’UE per verificare il rispetto delle normative europee.

Molto probabilmente non mancheranno le pressioni di Donald Trump in Unione Europea in seguito a questo annuncio. Dopo aver messo i paletti anche a Microsoft per l’acquisizione della divisione americana di TikTok, si potrebbe assistere facilmente a qualche dichiarazione in merito al fronte europeo.