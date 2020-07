TikTok, gli USA pronti al ban: sarà inserita nella lista nera insieme ad Huawei

Le indiscrezioni su un presunto ban di TikTok negli USA circolano ormai sul web da tempo, a seguito delle dichiarazioni del segretario di stato Mike Pompeo. Tuttavia, un articolo pubblicato dal Financial Times oggi riferisce che Trump sarebbe vicino alla firma del decreto.

Secondo quanto riferito dall'autorevole e popolare giornale, che cita fonti vicine all'amministrazione Trump, il Governo degli Stati Uniti avrebbe intenzione di inserire l'applicazione di ByteDance nella lista nera in cui è presente anche Huawei, stilata dal Dipartimento del Commercio. Proprio in questa blacklist infatti dovrebbe essere inserito lo sviluppatore, che in questo modo non potrebbe più lanciare alcuna sua app nel mercato a stelle e strisce.

Le motivazioni che si celano dietro questa scelta sarebbero collegate alla sicurezza nazionale. Il divieto infatti dovrebbe evitare che la Cina ottenga i dati personali degli utenti tramite la piattaforma popolare soprattutto tra i giovani. Di recente infatti TikTok è stata accusata di aver violato la privacy dei minorenni, ma probabilmente a scatenare le ire e preoccupazioni di Donald Trump è stato il duro rapporto di Anonymous. Il collettivo, senza mezzi termini ha definito TikTok "uno strumento per lo spionaggio di massa della Cina", ed ha invitato tutti gli utenti a cancellarla subito in quanto sarebbe anche in grado di ottenere i dati sulla posizione.