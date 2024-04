TikTok userà influencer creati con intelligenza artificiale fare gli spot

Mentre si parla del possibile lancio di una nuova app targata TikTok per la condivisione foto, un n uovo rapporto pubblicato da The Information sottolinea come la piattaforma di ByteDance abbia intenzione di spingere in maniera importante sull’intelligenza artificiale, anche per il settore pubblicitario.

In particolare, l’articolo pubblicato dal giornale spiega che TikTok starebbe sviluppando degli influencer virtuali per promuovere e vendere articoli sulla piattaforma. Questi veri e propri avatar basati sull’IA sarebbero in grado di leggere script generati dagli inserzionisti o venditori, proprio in maniera simile a quanto fanno gli influencer reali ed umani. Ovviamente, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo la funzionalità non è ancora attiva, ed i piani non sembrano essere stati delineati in maniera definitiva, motivo per cui potrebbero mutare.

The Information però spiega che i dirigenti di TikTok avrebbero testato gli avatar basati sull’IA ma avrebbero constatato come questi non fossero pronti per il rilascio pubblico in quanto avevano attirato meno vendite rispetto agli influencer umani. Probabile quindi che la prossima iterazione venga proposta come un coadiuvante ai creator in carne ed ossa.

The Verge ha provato a contattare TikTok per un commento, ma non ha ricevuto alcuna risposta a riguardo. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.

Apple AirTag è uno dei più venduti oggi su