TikTok finalmente si vendica di Instagram: è pronta a lanciare un rivale

Mentre si continua a parlare del possibile ban di TikTok negli USA, ByteDance continua ad andare sulla sua strada ed a quanto pare è pronta a “vendicarsi” con Instagram delle numerose funzionalità che quest’ultima società ha preso in prestito dalla sua.

Come riportato da The Verge, TikTok sta informando gli utenti dell’imminente lancio di una nuova applicazione battezzata TikTok Notes, che viene descritta come “una nuova app per i post fotografici”, ovvero un rivale diretto di Instagram che sebbene negli ultimi tempi abbia spostato la propria attenzione verso i video, fa delle immagini statiche il suo focus principale.

Nella notifica che hanno ricevuto diversi utenti si legge che TikTok condividerà “post di foto TikTok pubblici esistenti e futuri” su TikTok Notes, ma chiaramente sarà anche data la possibilità di rinunciare a questa opzione. TechCrunch ha anche individuato un nuovo url photo.tiktok.com, che è stato messo offline e che dovrebbe essere riconducibile alla versione web della nuova app.

Analogamente a quanto avviene su Instagram, gli utenti avranno anche la possibilità di allegare una didascalia alle foto. Nessuna informazione sul lancio, ma un portavoce di TikTok a TechCrunch ha spiegato che sta "esplorando modi per consentire alla nostra comunità di creare e condividere la propria creatività con foto e testo in uno spazio dedicato per tali formati”.

