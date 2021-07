Su TikTok i video non sono più molto brevi: aumentato il tempo massimo a 3 minuti

TikTok ha ricevuto un piccolo aggiornamento che potrebbe cambiare le carte in tavola a molti content creator: tutti gli utenti a partire da oggi potranno infatti godere di un limite di tempo aumentato per i video da pubblicare, un’estensione che porta la durata dal massimo di un minuto a ben tre minuti.

Questa estensione sembra quasi una risposta alle ultime parole del capo di Instagram Adam Mosseri, il quale ha già chiarito come il social diretto concorrente di TikTok in futuro riceverà nuove feature per competere maggiormente. La mossa in questione rientra chiaramente nei piani della piattaforma di offrire ai creatori maggiore flessibilità e limitare la necessità di dividere i post in più parti per esprimersi al meglio.

I test dei video dalla durata di tre minuti sono già iniziati a dicembre e i content creator che portavano video a tema cucina hanno dato un feedback particolarmente positivo al riguardo. Da prova limitata a utenti selezionati, quindi, ora diventerà una funzionalità stabile che verrà distribuita a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane. Ma questa mossa sarà un successo? Essendo TikTok diventato particolarmente famoso proprio per i video brevi, non è che questo aumento di durata stancherà gli utenti o magari cambierà radicalmente il trend riavvicinandosi così ai format di video consolidatisi su piattaforme come YouTube? Staremo a vedere.

Nel mentre, restando proprio su TikTok, a inizio giugno Joe Biden ha annullato il divieto di utilizzo del social stabilito dall’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.