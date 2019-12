TikTok vietato sugli smartphone della Marina Militare degli USA per ragioni di sicurezza

Reuters riferisce che la scorsa settimana la Marina Militare degli Stati Uniti ha bandito TikTok dagli smartphone del Governo in quanto rappresenterebbe una "minaccia alla sicurezza informatica". Ai dipendenti è stato anche ordinato di rimuovere l'app per "salvaguardare le proprie informazioni personali".

Nel bollettino viene anche osservato che i dispositivi su cui era installata l'applicazione sarebbe stata bloccata la riproduzione dei filmati dall'Intranet del Corpo dei Marine. La mossa è stata commentata da un portavoce del Pentagono, il quale a Reuters ha dichiarato che rientra in uno sforzo congiunto per "affrontare le minacce esistenti ed emergenti".

Per le altre applicazioni di social media infatti non è prevista alcuna restrizione, anche sui dispositivi governativi degli States.

Nell'anno che si sta per concludere, l'app di ByteDance ha registrato un riscontro importante: secondo alcuni dati in Italia verrebbero caricati 236 video al minuto su TikTok. Negli USA la Commissione per gli Investimenti Esteri è stata lanciata un'indagine sull'acquisizione dell'app Musical.ly da parte di Bytedance per 1 miliardo di Dollari. Nonostante ciò però TikTok ha riportato 1,5 miliardi di download a livello mondiale, un dato che secondo molti potrebbe far crollare l'impero di Facebook. Non è infatti un mistero che Mark Zuckerberg abbia da tempo puntato i fari sull'app, che è etichettata come la principale rivale della piattaforma di Menlo Park.