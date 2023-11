TikTok vittima delle fake news sulla guerra in Palestina: 'rimossi milioni di post'

A fine ottobre, Meta ha confermato di aver rimosso quasi un milione di post da Instagram e Facebook: questi ultimi, secondo l'azienda, avrebbero diffuso disinformazione sul conflitto tra Israele e Hamas e avrebbero fomentato il fondamentalismo. Ora, anche TikTok conferma di aver cancellato "milioni di contenuti" legati alla guerra in Medio Oriente.

La notizia arriva da un comunicato stampa di TikTok, pubblicato con ogni probabilità per rispondere alle critiche di chi accusa il social network cinese di non fare abbastanza contro le fake news. Negli scorsi giorni, anche il Commissario Europeo per il Mercato Interno e i Servizi Thierry Breton aveva inviato una lettera a Google, Meta, X e TikTok per chiedere loro di monitorare attentamente la diffusione di campagne di disinformazione sul web legate al conflitto in corso in Palestina.

Nel comunicato stampa, TikTok dice di aver rimosso 925.000 video provenienti "dalla regione del conflitto", facendo dunque esplicito riferimento a contenuti a rischio provenienti dalle zone della Striscia di Gaza, di Israele e della Cisgiordania. In aggiunta, la piattaforma cinese ha anche dichiarato di aver eliminato "milioni di altri contenuti" provenienti da tutto il mondo e contrari alle sue linee guida sulla disinformazione e sulla violenza.

Parimenti, il social ha confermato di aver visto dei "picchi nell'engagement fasullo" negli scorsi giorni. Questi ultimi, in particolare, si sarebbero concretizzati in un enorme numero di account fake aperti su TikTok dopo l'inizio delle ostilità, risalente al 7 ottobre scorso. "Dal 7 ottobre in poi, abbiamo rimosso più di 24 milioni di account fake su scala globale e più di mezzo milione di commenti scritti da bot sotto a contenuti categorizzati con hashtag relativi al conflitto in corso".

Infine, la compagnia ha anche risposto alle accuse provenienti da alcuni politici americani, che hanno dichiarato che TikTok sarebbe eccessivamente pro-Palestina, adottando una posizione molto dura contro i contenuti vicini ad Israele. A queste accuse, già riportate dalla NBC, TikTok ha risposto che esse si basano su una "analisi scorretta dei dati" e che "il nostro lavoro per prevenire i crimini d'odio e la disinformazione è stato male interpretato da alcuni commentatori poco informati, che hanno insinuato che TikTok spinga i contenuto pro-Palestina al posto di quelli pro-Israele negli Stati Uniti".