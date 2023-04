TikTok vuole diventare un'etichetta discografica? Alcuni annunci di lavoro lo suggeriscono

Mentre si continua a parlare del possibile ban di TikTok negli USA, un annuncio di lavoro suggerisce che il social network di ByteDance guarda sempre più al mercato musicale, dal momento che negli ultimi anni l’app ha dato il via a trend che hanno interessato l’intero mercato.

Nella fattispecie, un annuncio di lavoro pubblicato di recente da TikTok svela che la società è alla ricerca di persone che “identificheranno, firmeranno e svilupperanno nuovi artisti” ma anche che “progetteranno strategie per spettacoli dal vivo e merchandising per gli artisti a livello globale”.

La scoperta è stata effettuata dal Business Insider, che spiega anche come questa mossa possa lasciare presagire un cambio importante per la strategia musicale di TikTok. La firma diretta degli artisti potrebbe infatti trasformare l’app in una vera e propria etichetta discografica, ma soprattutto potrebbe anche suscitare reazioni non certo entusiaste da parte delle case discografiche esistenti che con l’app non hanno una reazione molto positiva.

È chiaro però che allo stato attuale è difficile capire che tipo di piano abbia intenzione di mettere in campo TikTok: non è scontato che alla fine decida di mettere direttamente sotto contratto gli artisti, e non è nemmeno da escludere che stia lavorando su qualche altro progetto.