TikTok vuole diventare sempre più istruttiva: arrivano la Ricerca di Google e Wikipedia?

TikTok vuole continuare con la sua trasformazione in hub a 360 gradi. Alcune nuove indicazioni emerse sul web riferiscono che l’applicazione di ByteDance starebbe testando la possibilità di integrare la Ricerca di Google direttamente nei risultati di ricerca in-app.

La novità, che ovviamente ancora non è disponibile per il pubblico, è stata notata dal ricercatore Radu Oncescu, il quale in un post mostra una piccola casella a metà della pagina di ricerca di TikTok che invita ad effettuare una ricerca degli stessi termini su Google. Un chiaro tentativo di offrire agli utenti - soprattutto i più giovani - un modo per ottenere informazioni sempre più precise e complete.

TechCrunch ha avuto modo di contattare sia TikTok che Google, ma non ha ottenuto molte informazioni e non è chiaro se ci sia un accordo in fase di definizione o meno. Un portavoce di TikTok, però, al Business Insider ha confermato che la funzione Ricerca Google è una delle integrazioni di terze parti che l’app sta testando in alcuni mercati.

La scorsa settimana in un altro articolo di The Verge era stata notata l’integrazione anche di alcune voci di Wikipedia direttamente nei risultati della ricerca.

Insomma. mentre TikTok ha creato il suo talent musicale,l’applicazione vuole offrire agli utenti anche informazioni sempre più precise per tenerli al riparo da bufale e fake news.