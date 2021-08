TikTok vuole sfidare YouTube: in arrivo video dalla durata massima di 10 minuti?

TikTok a luglio aveva aumentato la durata massima dei video a 3 minuti, ma a quanto pare i gestori della piattaforma ritengono che non sia ancora abbastanza. Nuove segnalazioni mostrano infatti che il social network cinese ha all’attivo un test per l’estensione dei video fino a un massimo di 5 minuti.

Grazie a Matt Navarra e al suo ultimo post su Twitter, visibile in calce alla notizia, vediamo infatti come alcuni utenti stiano ricevendo l’avviso seguente: “Carica video con lunghezza massima fino a 5 minuti dal tuo dispositivo. Assicurati di utilizzare l’ultima versione di TikTok prima di provare la funzionalità sull’app o tiktok.com”. Proseguendo nel thread, però, sembrerebbe che stiano per arrivare addirittura i video dalla durata di 10 minuti.

Ebbene sì, TikTok vorrebbe passare dal limite massimo attuale di 3 minuti al nuovo, possibile limite massimo di ben 10 minuti. A cosa sarebbe dovuta questa mossa? Molto probabilmente, la piattaforma social più scaricata al mondo su smartphone starebbe approfittando di questa notevole crescita di popolarità – dovuta anche al COVID-19 – per cercare di sfidare anche YouTube andando oltre agli iconici video brevi.

Se da una parte sono Instagram e YouTube a cercare di entrare in quest’ultimo settore proponendo rispettivamente gli Instagram Reels e gli YouTube Shorts, dall’altra è TikTok a cambiare per sfidare i colossi statunitensi. Ce la farà nel corso dei prossimi mesi, con l’approdo del format video più lungo? Lo scopriremo soltanto a tempo debito.

Nel mentre, Facebook sta ricevendo i Reels per una fase di test preliminari, nel tentativo di emulare il successo raggiunto su Instagram.