Gli USA vietano TikTok e WeChat: dal 20 Settembre via da Android ed iOS

La frenata all'accordo con Oracle ha avuto un risvolto imprevisto su TikTok e WeChat. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, attraverso un ordine esecutivo emesso da poco ha annunciato che dal 20 Settembre le due applicazioni non potranno più essere scaricate negli USA per "salvaguardare la sicurezza nazionale".

Wilbur Ross, il segretario al commercio dell'amministrazione Trump, in una nota ha spiegato che "l'azione di oggi dimostra ancora una volta che il presidente Trump farà tutto ciò in suo potere per garantire la sicurezza nazionale e proteggere gli americani dalle minacce del Partito Comunista Cinese".

Per questo, sono state stilate delle norme che porteranno alla rimozione delle due applicazioni dall'App Store di iOS ed il Google Play Store di Android, per impedire agli utenti di scaricarle o aggiornarle in futuro.

Nella nota, viene anche sottolineato che TikTok ha tempo fino al 12 Novembre per fugare le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale poste dal Dipartimento. In questo caso, il divieto potrebbe anche essere revocato.

"Il Partito Comunista Cinese ha dimostrato come l'utilizzo di queste app minacci la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia. Sebbene le minacce poste da WeChat e TikTok non siano uguali, sono simili. Le due applicazioni raccolgono vaste quantità di dati degli utenti, inclusa l'attività di rete, i dati sulla posizione e le cronologie di ricerca" afferma Ross, secondo cui queste informazioni "finiscono in mano ai servizi di intelligente del PCC", creando "rischi per la nostra sicurezza nazionale che non possiamo accettare".