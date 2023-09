Un TikToker intrappola e prende in mano una delle meduse più mortali del pianeta

Ah, TikTok, la piattaforma che ha dato voce a una generazione, ma che talvolta sembra anche un palcoscenico per le più incredibili, e spesso pericolose, bravate (per dirla in modo pulito n.d.r.). L'ultima di queste è stato l'audace gesto di un utente che ha deciso di catturare una caravella portoghese, creature marine più velenose al mondo.

L'animale è stato catturato in un semplice bicchiere di plastica per poi accarezzarlo come se fosse un innocuo animaletto domestico (in passato, pensate, è stato persino leccato per un video). Ora, per specificare, le caravelle portoghesi non sono meduse, ma sifonofori, organismi coloniali composti da cloni chiamati "zooidi", ognuno con funzioni diverse. Queste creature vagano negli oceani catturando piccoli pesci con i loro tentacoli, lunghi fino a 9 metri, che contengono un veleno paralizzante.

Sebbene raramente letale per gli esseri umani, il contatto con questi tentacoli può causare un dolore atroce, difficoltà respiratorie e dolori al petto. E non è tutto: possono pungere anche giorni dopo la loro morte. In questo caso il TikToker è stato fortunato, poiché incurante dei rischi, ha deciso di "giocare" con una di queste creature marine.

Il video, originariamente postato dall'account ora cancellato di ariann-tudor, è diventato virale, suscitando una mescolanza di stupore e preoccupazione. Gli esperti e gli amanti della natura concordano su una cosa: non importa quanto possa sembrare affascinante, non si dovrebbe mai sottovalutare la potenza della natura.