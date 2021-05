TikToker per un video lecca una 'medusa', ma era la più velenosa dell'oceano

Sono tante le cose che non si conoscono e certamente impararle tutte è impossibile. Tuttavia quando qualcosa si sconosce è bene starne alla larga, perché non sappiamo cosa abbiamo di fronte, soprattutto riguardo gli animali e le altre forme di vita (come le piante che possono essere mortali) che ci offre madre natura.

Recentemente, infatti, è diventato virale un video di un TikToker - chiamato alexa_reed2 e che ha quasi 1 milione di follower - intento a pungolare, raccogliere e persino leccare una medusa blu che si trovava su una spiaggia. Sicuramente il gesto non è passato inosservato e, grazie alla sua viralità, si è scoperto che la medusa era in realtà una caravella portoghese, uno dei sifonofori più velenosi dell'oceano.

Piccola precisazione: la caravella portoghese contrariamente al suo aspetto non è medusa, ma è in realtà un sifonoforo, ovvero una creatura formata dall'aggregazione di individui specializzati di quattro tipi diversi di esseri viventi chiamati zooplancton.

Lungo le coste australiane orientali sono riportati 10.000-30.000 casi all'anno di punture di questa creatura e in alcuni casi, soprattutto nelle persone vulnerabili, persino la morte. Le punture di solito causano forte dolore agli esseri umani, lasciando sulla pelle lividi rossi simili a fruste che normalmente durano due o tre giorni.

Nei casi più gravi, il veleno può viaggiare verso i linfonodi e può causare sintomi che imitano una reazione allergica, tra cui gonfiore della laringe, blocco delle vie aeree, insufficienza cardiaca e incapacità di respirare. Il veleno si trova nei tentacoli e, fortunatamente, alexa_reed2 sembra aver toccato solamente con la "testa" della creatura.