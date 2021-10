Tile lancia la linea tracker 2022: ecco i nuovi Tile Mate, Pro, Sticker e Slim

Quando si parla di “portachiavi smart” il nome che balza immediatamente in mente alla maggior parte degli utenti sono gli Apple AirTag presentati lo scorso aprile. Uno dei marchi più storici nel settore è però un altro: si parla di Tile che, giusto nelle ultime ore, ha presentato ufficialmente i nuovi tracker Tile Mate, Pro, Sticker, Slim e Ultra.

Partiamo proprio da Tile Ultra, tracker a banda ultralarga promesso dalla società per competere direttamente con Apple AirTag: il form factor sarà il medesimo di Tile Pro, eccetto per elementi più premium come l’anello in acciaio inossidabile. Fondamentale è proprio la combinazione di Bluetooth e banda ultralarga per cercare oggetti fino a circa 120 metri, visualizzando la loro posizione nell’applicazione ufficiale Tile e anche frecce in realtà aumentata per essere guidati al luogo in cui si trovano. Tile Ultra non ha al momento un prezzo definito e dovrebbe giungere ufficialmente sul mercato a inizio 2022.

Il resto della lineup, invece, riceve aggiornamenti importanti: Tile Pro adotta un design decisamente diverso dal predecessore, sempre sottile ma più simile a un portachiavi. Lato prestazioni non ci sono grandi novità, mantenendo il raggio di ricerca a 120 metri e la batteria sostituibile dopo un anno. Tile Mate cambia allo stesso modo il suo design, ma aumenta anche la portata del 25% rispetto al predecessore (fino a 76 metri circa), ottiene la resistenza all’acqua IP67, un suono più forte e una batteria non sostituibile con durata prevista di tre anni.

Tile Sticker, invece, ottiene un aumento significativo della copertura pari al 67% rispetto al modello della scorsa generazione, restando attivo fino a 76 metri come Mate. Esattamente come quest’ultimo, otterrà un suono d’avviso più forte, maggiore resistenza all’acqua e una batteria con durata di tre anni. Chiude la lista Tile Slim, il modello pensato per essere inserito nei portafogli, anch’esso con le medesime migliorie di Sticker e Mate.

L’applicazione Tile si aggiorna in maniera analoga ottenendo il servizio Lost and Found: chiunque troverà un dispositivo Tile e annessi dispositivi potrà scansionare un codice QR per ottenere le informazioni di contatto del proprietario e organizzarsi di conseguenza per la restituzione. Inoltre, altra novità importante ripresa da AirTag consiste nell’avviso della presenza di Tile sconosciuti nelle vicinanze, feature chiamata Scan and Secure; al posto di avvisi periodici, però, l’utente dovrà effettuare una scansione manuale per tale controllo. Questa funzionalità sarà disponibile a partire dal 2022.

Parliamo però dei prezzi su Amazon:

Tile Pro 2022 è disponibile a 34,99 Euro;

è disponibile a 34,99 Euro; Tile Mate 2022 è disponibile a 24,99 Euro;

è disponibile a 24,99 Euro; Tile Sticker 2022 costa 24,99 Euro;

costa 24,99 Euro; Tile Slim 2022 costa 29,99 Euro.

È possibile già da oggi acquistare i nuovi dispositivi Tile e riceverli anche domani, sempre se siete clienti Prime.