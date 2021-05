Da Tile a Samsung SmartTag: le alternative agli AirTag per Android ed iOS

Sono passate quasi due settimane dalla presentazione ufficiale delle AirTag di Apple e sempre più utenti stanno ricevendo i localizzatori Bluetooth di Apple a casa. Tuttavia, non tutti sapranno che sul mercato esistono già da tempo accessori simili che si possono interfacciare anche con Android.

Non possiamo non partire dall'offerta di Tile, che propone anche su Amazon vari localizzatori a prezzi che vanno da 25 a 39 Euro:

Tile Pro (2020) Bluetooth Trova Oggetti, 2 Pezzi, Nero/Bianco, Portata di Rilevamento 120m, Batteria 2 Anni, Compatibile con Alexa e Google Smart Home, iOS e Android, Trova Chiavi, Telecomandi e Altro: 59,99 Euro

Disponibile a 25 Euro anche Chipolo One, il localizzatore Bluetooth che è resistente anche all'acqua (proprio come gli AirTag) e che è disponibile in un'ampia serie di colorazioni. A 29,99 Euro può essere acquistato anche su Amazon il localizzatore di Samsung, SmartTag, che è stato presentato giusto qualche mese fa.