In tilt il sistema informatico di Lufthansa: ritardi e cancellazioni per i voli

È caos negli aeroporti europei a causa di un problema ai sistemi informatici di Lufthansa. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, alcuni lavori in corso sulla rete di ferroviaria hanno mandato in tilt il sistema della principale compagnia aerea.

Dalle 10:20 di questa mattina infatti, il guasto rende impossibile effettuare il check-in e l’imbarco dei voli. La compagnia aerea ha immediatamente voluto tranquillizzare tutti ed ha spiegato che il problema è legato ad un errore durante un intervento sui binari. Ad essere interessati, seppur in maniera inferiore, ci sono anche altri vettori.

FlighAware evidenzia come da questa mattina siano stati cancellati 145 voli Lufthansa, pari al 15% di quelli programmati, 7 di Air Dolomiti, 5 di Swiss e 3 di Eurowings. Alcuni voli sono anche stati dirottati su altri aeroporti come Norimberga, Colonia e Dusseldorf.

Secondo le prime ricostruzioni pubblicate da Lufthansa, alcuni operai impegnati in un cantiere avrebbero tagliato dei cavi di Deutsche Telekom, che hanno interessato la connessione con il sistema di gestione dei voli. In attesa delle riparazioni - che dureranno ancora qualche ora - quindi la situazione resterà questa e non è escluso che ad essere interessati siano anche altri aeroporti, come avvenuto anche in altre circostanze.