In tilt il software di gestione del traffico: forti ritardi per Trenitalia oggi 4 Dicembre

Grossi ritardi per Trenitalia sul nodo di Firenze. Secondo quanto riferito da Repubblica, infatti, il nuovo software di gestione del traffico ferroviario, appena installato da parte di Trenitalia, sarebbe andato in tilt provocando code e ritardi fino a 3 ore e 40 minuti per le Frecce.

Le prime segnalazioni sono giunte questa mattina alle 7 e sono state confermate alle 9 da ViaggiaTreno sul proprio account ufficiale Twitter, dove è stato reso noto che il guasto è stato risolto. Tuttavia, a giudicare da quanto ripotato da Repubblica i problemi e ritardi sarebbero continuati anche nelle ore successive.

Nella serie di comunicati pubblicati sul sito ufficiale, i gestori di Trenitalia hanno fatto sapere alle 7:30 che "il traffico è ora sospeso per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione a Firenze Campo Marte", confermando che era in corso l'intervento dei tecnici, concluso poi alle 8:10 quando sono stati confermati tempi di percorrenza fino a 90 minuti per i treni in viaggio.

Poco fa sempre sullo stesso sito Trenitalia ha fatto sapere che "il traffico permane fortemente rallentato, prosegue l'intervento dei tecnici. Maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti per i treni in direzione Roma e fino a 80 minuti per i treni in direzione Firenze. I treni precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 220 minuti. I treni sono instradati sulla linea convenzionale tra Arezzo e Firenze".

Non è chiaro che tipo di problema sia stato registrato al software.