TIM, dal 1 Aprile 2024 aumentano le bollette di rete fissa: rincari fino a 2,90 Euro

Sono passati pochi giorni da quando TIM ha annunciato le nuove rimodulazioni su mobile, ma l’operatore telefonico italiano attraverso la sezione “News e modifiche contrattuali” presenti sul proprio sito web ha comunicato una nuova ondata di rincari. Questa volta ad essere interessata è la rete fissa.

In particolare, TIM comunica che a causa delle “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle rete di nuova generazione, dovuti anche ai mutamenti nel contesto di mercato intervenuti nel corso del 2023”, dal 1 Aprile 2024 il costo mensile di alcune offerte di rete fissa potrebbe aumentare per un importo compreso tra 2 Euro e 2,90 Euro al mese anzichè solo di 2,90 Euro al mese.

Per i clienti interessati è previsto l’inserimento di una comunicazione in fattura, con tutte le relative informazioni relative al diritto di recesso. Gli utenti potranno passare ad un altro operatore senza costi o penali entro il 30 Aprile 2024 chiamando il servizio clienti 187, tramite l’Area Clienti MyTim, tramite raccomandata all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) oppure inviando una PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”.



Almeno al momento, non sono disponibili molte informazioni sulla lista delle offerte coinvolte, vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.