TIM: dal 1 Luglio aumentano di 1,90 Euro alcune offerte di linea fissa

Non si placano le rimodulazioni da parte degli operatori telefonici. A pochi giorni dalle ultime modifiche unilaterali, TIM ha annunciato che dal 1 Luglio entreranno in vigore alcune nuove rimodulazioni su due offerte di linea fissa.

Si tratta di Tutto Voce e Voce Senza Limiti, due promozioni solo voce che dalla data di cui sopra costeranno 1,90 euro in più al mese.

TIM comunica di aver informato gli utenti nella fattura di Maggio 2019, che gli utenti stanno ricevendo in questi giorni, ma come previsto dalla policy interna ha anche pubblicato la nota sul proprio sito web ufficiale.

La nuova modifica unilaterale del contratto viene giustificata tramite la solita frase, attraverso cui TIM afferma che la rimodulazione rientra “nell’ambito del piano di innovazione tecnologica della rete fissa TIM, con l’obiettivo di garantire i necessari investimenti per abilitare nuovi servizi digitali più evoluti ed interattivi”, e proprio come in precedenza ci aspettiamo aspre critiche da parte degli utenti.

TIM informa anche che coloro che saranno interessati dalla modifica potranno recedere gratuitamente entro il 30 Giugno come previsto al codice del consumo tramite l'area clienti MyTim Fisso o inviando una raccomandata alla Casella Postale 111-00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC all’indirizzo dedicato disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it.

