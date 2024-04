TIM, nel 2024 c'è il maxi rimborso del canone 1998: il Governo non ci sta

Dopo la questione dei 28 giorni in casa TIM, si torna a parlare di un rimborso legato al noto operatore. Questa volta, però, bisogna tornare indietro di ben 26 anni: sì, proprio all'annata 1998.

Come riportato da fonti come Il Sole 24 Ore, ad aprile 2024 la Corte d'Appello di Roma ha stabilito la restituzione del canone concessorio del 1998. Quest'ultimo rappresenta il canone relativo all'anno successivo alla liberalizzazione del settore, calcolato in funzione del fatturato: è stata TIM a richiedere la restituzione, per un contezioso che prosegue da più di 25 anni.

Qual è la cifra coinvolta nel maxi rimborso? Un miliardo di euro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: alla somma originale, ovvero poco più di 500 milioni di euro, vanno aggiunti gli interessi maturati. Adesso l'operatore ha visto la Corte d'Appello esprimersi in suo favore, ma non è ancora finita: il Governo, infatti, non ci sta e la Presidenza del Consiglio ha già annunciato un ricorso in Cassazione.

In ogni caso, la sentenza è esecutiva immediatamente e TIM avvierà sin da subito le procedure per recuperare l'importo. Sembra, dunque, avviarsi verso una fase di conclusione una vicenda che va avanti da lungo tempo e su cui si è espressa più volte anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per un dibattito anche tra normative nazionali ed europee.

Rimanendo in Italia, un altro tema su cui si sta discutendo è legato all'elogio di Salvini a Starlink (con conseguente ringraziamento da parte di Elon Musk). Come riportato da CorCom, infatti, sta per entrare nel vivo il dossier Starlink. A tal proposito, potete fare riferimento al nostro approfondimento sulla vicenda che riguarda Starlink e TIM per maggiori dettagli.

