TIM, dal 26 Giugno 2023 aumenta il prezzo di alcune offerte fino a 2,69 Euro

Con un comunicato pubblicato nella propria pagina d’assistenza, TIM ha comunicato che a partire dal primo addebito successivo al 26 Giugno 2023, alcune offerte mobili saranno soggette a rimodulazioni che faranno crescere il prezzo fino a 2,69 Euro al mese.

TIM spiega che “per esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”, si è reso necessario un aumento del prezzo mensile per alcune offerte mobili per i clienti ricaricabili non più in fase di commercializzazione. Per le promozioni di questo tipo è previsto un incremento del costo mensile da 0,99 a 2,69 Euro IVA inclusa “in funzione della specifica offerta attiva sulla linea del cliente”.

Gli utenti interessati dalla modifica saranno informati con un apposito messaggio personalizzato. Ad alcuni di questi sarà offerta la possibilità di arricchire l’offerta attivando gratuitamente e da subito 50 gigabyte di traffico aggiuntivi al mese a costo zero, oppure l’attivazione gratuita del 5G di TIM. “Ciascun Cliente potrà attivare solo una delle due proposte sopra illustrate, così come specificato nel messaggio informativo che sarà inviato da TIM a ciascun cliente interessato, in funzione dell’offerta attiva sulla propria linea” evidenzia TIM nella comunicazione, che sottolinea anche come sia possibile effettuare il recesso secondo le normative previste dal codice di consumo.

Queste modifiche si aggiungono alle rimodulazioni di TIM di Aprile, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.