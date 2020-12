TIM: altri 264 comuni coperti con la fibra ottica, il totale supera quota 3mila

Dopo aver riportato la notizia sull'estensione della vendibilità della fibra FTTH ed FWA in 200 comuni, arriva un'altra notizia da questo fronte. TIM infatti ha annunciato che a Novembre ha esteso la copertura della fibra ottica in altri 263 comuni del nostro paese, che porta il totale a 3.250.

Tali comuni sono concentrati nelle così dette aree bianche del paese, ovvero le aree a fallimento di mercato con bassa densità abitativa.

Complessivamente salgono a 3.250 i comuni italiani che in nove mesi hanno beneficiato degli interventi di copertura con reti UBB da parte di TIM, che si è preposta l'obiettivo di colmare il digital divide entro l 2021.

L'operatore telefonico ha anche rinnovato l'annuncio sul traguardo che intende raggiungere in Puglia, che sarà la prima Regione italiana a centrare questo traguardo entro dicembre di quest'anno, con una copertura in banda ultralarga prossima alla quasi totalità della popolazione.

TIM, al contempo, ha anche osservato che per assicurare connessioni ultrabroadband ai comuni non raggiunti dalla fibra, si avvarrà della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che si basa su un sistema ibrido di collegamenti via cavo e senza filo. Di recente l'operatore ha anche siglato un accordo strategico con Eutelsat Communications, per ampliare la propria offerta di servizi in banda ultralarga attraverso il satellitare.