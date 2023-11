TIM, dal 27 Novembre 2023 aumenta il traffico in roaming in UE

Con un annuncio pubblicato sul proprio sito web, TIM ha annunciato che dal 27 Novembre 2023, a partire dal primo addebito utile del costo mensile dell’offerta, aumenterà il traffico in roaming a disposizione degli utenti che viaggiano in Unione Europea, come stabilito dalla direttiva roam like at home.

Nella fattispecie, viene specificato che i clienti che viaggeranno nei paesi dell’UE “beneficeranno, senza costi aggiuntivi, di un ampliamento del massimale di traffico dati valido in roaming nei Paesi UE”, mentre ovviamente non sono previste modifiche per le tariffe nazionali.

Qualora il traffico dati dovesse superare il massimale previsto, TIM applicherà la tassazione prevista, che però sempre dal 27 Novembre 2023 cambierà e verrà ridotto da 0,213 cent/MB (IVA inclusa) a 0,184 cent/MB (IVA inclusa).

“Non sono previste variazioni relative al traffico voce e sms, poiché tali servizi sono già utilizzabili in roaming nei Paesi UE secondo i massimali previsti da ciascun piano tariffario nel territorio nazionale, senza l’applicazione di massimali specifici per il traffico effettuato in roaming nei Paesi UE. Analogamente, non sono previste variazioni per le offerte la cui componente di traffico dati sia già interamente fruibile anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, senza l’applicazione di massimali specifici” conclude TIM.

Qualche settimana fa, intanto, il CDA TIM ha dato il via libera allo scorporo della rete.