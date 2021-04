TIM, dal 30 Maggio cambia il sistema di rinnovo delle offerte: ecco le novità

Importanti novità in arrivo per i clienti TIM a partire dal 30 Maggio 2021. L'operatore telefonico ha comunicato un vero e proprio stravolgimento del sistema di rinnovo delle offerte per i clienti ricaricabili.

Nello specifico, da fine prossimo mese i clienti che non hanno credito sufficiente per coprire il costo della promozione vedranno l'offerta sospesa per un periodo massimo di 180 giorni. In questo lasso di tempo, sarà possibile continuare a chiamare, inviare messaggi e navigare su internet secondo il proprio profilo tariffario fino ad esaurimento del credito.

Non appena si effettua la prima ricarica in grado di coprire il prezzo dell'offerta, questa si rinnoverà senza però perdere i giorni in cui non si è sfruttata.

Cambia anche TIM Sempre Connesso, che consente di avere sempre chiamate, SMS e navigazione senza limiti in Italia e nei paesi dell'UE nel momento in cui non si dispone più di credito necessario per il rinnovo dell'offerta. Dal 30 Maggio cambierà la procedura e sarà disattivabile anche dai già clienti TIM e non solo da quelli nuovi. La modifica in questo caso è sostanziale dal momento che dallo scorso mese di marzo era possibile disabilitarla solo dalle SIM di nuova attivazione.

Nel corso delle prossime settimane, TIM provvederà ad informare i clienti tramite SMS.