TIM, il 5G arriva in tre città italiane: trapelate le prime offerte

A pochi giorni dal lancio di Vodafone, anche TIM è pronta a lanciare la nuova rete 5G. Inizialmente sarà accessibile nelle città di Torino, Milano e Roma, ma successivamente è prevista l'espansione anche in altri capoluoghi di provincia.

Secondo quanto appreso dai colleghi di MondoMobileWeb, da Luglio 2019 il 5G di TIM sarà disponibile anche a Bari, Matera, Napoli, Firenze, Bologna e Verona, ma l'obiettivo a lungo termine è di portarlo anche nelle zone industriali e nei poli turistici più importanti del nostro paese.

Riguardo le offerte, si parla di una promozione che a 29,99 Euro al mese dovrebbe includere 50 Gigabyte di navigazione in 5G, affiancata da una proposta da 49,99 Euro al mese per 100 gigabyte di internet.

Il bundle comune include minuti illimitati per il traffico voce sui numeri nazionali e di rete mobile. TIM, come Vodafone, proporrà agli utenti anche delle offerte per portare a casa uno smartphone in grado di supportare il 5G tramite una promozione battezzata "Tim Advance 5G Top" che includerà anche chiamate internazionali e roaming senza alcun costo aggiuntivo.

Gli smartphone indiziati ad entrare nel listino dovrebbero essere Xiaomi Mi Mix 3 5G, il Galaxy S10 5G ed Oppo Reno 5G. Le conferme di rito dovrebbero arrivare nelle prossime ore.