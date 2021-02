TIM, 5G gratis per un mese: ecco come attivare la promozione

Se siete dei clienti TIM e rientrate tra coloro che non sono ancora convinti di passare a un'offerta 5G, l'iniziativa lanciata in queste ore dal noto operatore telefonico potrebbe fare al caso vostro. Infatti, viene offerta la possibilità di provare gratuitamente per un mese il nuovo standard di connettività.

In particolare, TIM sta proponendo ad alcuni utenti la possibilità di attivare la promozione chiamata "5G Gratis xTE". Per accedere a quest'ultima, alle persone coinvolte basta semplicemente recarsi nell'apposita sezione, ovvero "Offerte per te", dell'applicazione ufficiale o dell'area clienti dell'operatore telefonico.

In ogni caso, ovviamente per poter usufruire della prova gratuita del 5G dalla durata di un mese, che in seguito si disattiva automaticamente, è necessario disporre di uno smartphone in grado di supportare il nuovo standard di connettività, nonché trovarsi in una zona coperta dalla rete 5G. C'è da dire che in realtà, a quanto pare, anche coloro che non sono raggiunti dal 5G possono abilitare la promozione, ma in quest'ultimo caso si navigherà semplicemente alla massima velocità disponibile. Per il resto, per attivare "5G Gratis xTE" è necessario avere credito disponibile sulla propria SIM.

Insomma, TIM sta dando la possibilità ad alcune persone di provare in modo gratuito il 5G, consentendo a queste ultime di farsi un'idea migliore relativamente al nuovo standard.