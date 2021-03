TIM, dal 9 Maggio scattano le nuove rimodulazioni: ecco le offerte coinvolte

Il mese di Maggio sarà molto importante per i clienti TIM. L'operatore telefonico ha già annunciato che bloccherà i servizi VAS per tutti, ma quest'oggi ha anche comunicato che il 9 Maggio 2021 scatteranno i nuovi rincari per alcune offerte.

Secondo quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, i clienti TIM coinvolti subiranno un aumento delle offerte di 2 Euro al mese a partire dal primo rinnovo successivo a tale data. Ad essere coinvolte sono principalmente alcune offerte low cost non più in commercio.

Le informazioni raccolte da MondoMobileWeb riferiscono che la rimodulazione riguarderà offerte che attualmente hanno prezzi di 5,99 e 6,99 euro al mese, che passeranno rispettivamente a 7,99 ed 8,99 Euro. La lista ancora non è nota, ma come sempre provvederemo ad aggiornarvi non appena emergeranno informazioni più specifiche.

I rincari comporteranno anche un incremento importante del bundle di dati presenti nelle opzioni, a cui saranno aggiunti 20 gigabyte di traffico da utilizzare mensilmente per la connessione ad internet, ovviamente in 4G.

Le prime comunicazioni dovrebbero arrivare agli utenti a partire da lunedì prossimo, 29 Marzo 2021. Ovviamente, come stabilito dal codice delle comunicazioni, sarà possibile effettuare il recesso secondo le tempistiche classiche, ovvero entro il giorno precedente all'entrata in vigore. In questo caso quindi fino all'8 Maggio 2021.