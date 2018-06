TIM: accordo con Viasat per soluzioni automotive di 4G Retail

4G Retail (società del Gruppo TIM) e Viasat hanno siglato un accordo per diffondere l’uso di soluzioni automotive 4.0 presso gli oltre 200 store specializzati in telefonia presenti nei principali centri commerciali del Paese e nelle grandi città.

La partnership promuove SlimBox, la nuova soluzione dedicata alla localizzazione satellitare Viasat per auto e motoveicoli, in grado di fornire ai clienti assistenza per il ritrovamento dei mezzi in caso di furto grazie a sistemi GPS e ricevere via App informazioni statistiche sul proprio stile di guida. Inoltre, i proprietari dei veicoli hanno la possibilità di avvalersi di alcuni sconti relativi alla polizza auto (come previsto dalla Legge Concorrenza l. 4 agosto 2017, n. 124), oltre ad avere un’assistenza costante dalla Centrale Operativa Viasat (H24) in caso di incidente, guasto o pericolo.

L’accordo, inoltre, permetterà a breve anche di commercializzare Viasat Lock, localizzatore satellitare autoalimentato per difendere le biciclette in caso di furto o smarrimento. Leggero e di piccole dimensioni può essere installato liberamente nel manubrio senza alterarne il design. Anche Viasat Lock è dotato di GPS, collegato ad un’App e alla Centrale Operativa Viasat (H24).

Queste soluzioni rappresentano l’avanguardia degli antifurti satellitari, sempre più personalizzati, basati sui big data dei veicoli collegati ai sistemi Viasat e utilizzabili in forma aggregata.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Viasat, player leader del settore che ci consente di offrire, attraverso la nostra solida e capillare rete di vendita 4G Retail, servizi avanzati in grado di semplificare la quotidianità dei nostri clienti, anche grazie a soluzioni innovative coniugate alla qualità della rete mobile ultrabraodband di TIM che ha già raggiunto il 98% del Paese”, dichiara Michele Corcione, Amministratore Delegato di 4G Retail.

“Per Viasat questa partnership è un ritorno al futuro. Abbiamo iniziato con il mondo consumer e negli ultimi quindici anni ci siamo dedicati al mondo b2b. Oggi, grazie a questa collaborazione, torniamo ad affacciarci sul canale retail. Quando si lavora con impegno ed entusiasmo, confrontandosi con nuove sfide, si riescono a portare a casa risultati importanti come questo accordo con una realtà come 4G Retail, che ha una rete di vendita unica nel nostro Paese”, dichiara Valerio Gridelli, Amministratore Delegato di Viasat.