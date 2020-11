TIM, accordo con Eutelsat per portare la banda ultralarga nelle zone più remote d'Italia

Tim ha annunciato di aver siglato un accordo con Eutelsat per portare la propria connettività a banda ultralarga, attraverso la tecnologia satellitare, nelle zone più remote del paese e chiudere il digital divide a partire dal 2021.

Come spiegato nel comunicato, TIM acquisirà per i prossimi anni l’intera capacità trasmissiva per l’Italia sui due nuovi satelliti ad alte prestazioni: si tratta di KONNECT, che si occuperà della banda ultralarga satellitare, e KONNECT VHTS che quando entrato in funzione garantirà connessioni ancora più performanti fino a 200 Mbps per un numero ancora maggiore di clienti.

Questa nuova soluzione si affianca a quelle FTTH, FTTC ed FWA, e sarà lanciata nel corso del prossimo anno. TIM ha nuovamente ribadito l’obiettivo di “coprire anche le zone più isolate del territorio nazionale” con la banda ultralarga.

Negli ultimi giorni, TIM ha annunciato che la Puglia sarà la prima regione senza digital divide, ma ha anche osservato come negli ultimi otto mesi la copertura sia stata portata in 3.000 comuni Italiani, portando il totale a 4.800.