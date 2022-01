TIM e Ferrovie dello Stato, accordo per potenziare la connessione sui treni

TIM ed il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane hanno annunciato di aver siglato un nuovo accordo che prevede il potenziamento degli impianti di copertura mobile 4G sui treni ad alta velocità, da Torino a Napoli e da Bologna a Venezia.

L'accordo riguarda anche la copertura di altri operatori TLC, tra cui WindTre. Inoltre, nell'ambio delle iniziative collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è previsto l'avvio di alcuni studi di fattibilità relativi alla possibile implementazione delle tecnologia 5G, in modo tale da realizzare una connettività sempre più affidabile e veloce per i passeggeri che quotidianamente si affidano ai treni ad alta velocità.

Con gli interventi previsti, i passeggeri potranno usufruire di una connettività stabile e ad alta velocità anche nelle aree meno coperte, come le gallerie, sia tramite il servizio WiFi che tramite la copertura diretta degli operatori.

Inoltre, TIM ha spiegato che già a partire dall'anno in corso è previsto il via ai lavori di potenziamento degli impianti nelle gallerie sulle tratte di velocità tra Torino, Milano, Bologna e Firenze, per poi proseguire nel 2023 da Firenze a Napoli e da Bologna a Venezia.

"Questo accordo rappresenta un primo passo concreto per porre a livelli di eccellenza internazionale la connettività voce e dati sulle linee ferroviarie italiane: un’iniziativa che vede agire un ruolo attivo dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dai principali Operatori TLC nazionali ponendo la dovuta attenzione alle esigenze digitali dei viaggiatori, sia lavorative sia personali, e operando in coerenza con le iniziative di sviluppo per il Paese previste dal PNRR" spiega TIM.