TIM aggiorna offerte 5G Power Unlimited: tutto illimitato a partire da 15,99 Euro al mese

In seguito al lancio dell’offerta TIM Young Full pensata per i clienti Under 25, l’operatore italiano guidato da Pietro Labriola torna alla carica proponendo un nuovo portfolio di offerte Tim 5G Power Unlimited con tutto illimitato, anche Internet mobile in 5G. Vediamo assieme i dettagli da sapere.

Come ripreso da MondoMobileWeb, TIM ha deciso di lanciare le nuove offerte White, Black, Blue, Silver e Gold all’interno della gamma 5G Power Unlimited. Si tratta di edizioni ad personam con un prezzo differente o con un periodo di prova prima dell’attivazione effettiva.

Il pacchetto base TIM 5G Power Unlimited da 29,99 Euro al mese comprende minuti di chiamate illimitati in Italia e 250 minuti verso Europa, USA e Canada, SMS senza limiti verso tutti, Giga altrettanto illimitati in 5G, navigazione prioritaria TIM, iscrizione gratuita a TIM One Number, 100 GB di Google One e Navigazione Sicura. In Roaming fuori dall’Unione Europea, invece, si ottengono 250 minuti e 250 SMS oltre a 3 Giga.

Le versioni personalizzate inedite si differenziano come segue:

L’offerta White ha un prezzo pari a 15,99 euro al mese con i primi 7 giorni gratis dall’attivazione

Il pacchetto Black prevede una mensilità di 15,99 euro, ma con primo mese gratis

TIM 5G Power Unlimited Blue costa 17,99 euro al mese con i primi 7 giorni gratis

TIM 5G Power Unlimited Silver richiede il pagamento di 19,99 euro al mese

La versione Gold costa 25,99 euro al mese

Queste promozioni saranno disponibili per un numero limitato di clienti TIM, i quali riceveranno un SMS sul loro numero di telefono attuale per la campagna informativa.

A proposito di TIM, giusto pochi giorni fa è arrivato l’accordo tra TIM e OpenFiber per la rete unica in fibra.