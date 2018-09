TIM all'attacco di Ho ed Iliad: 50 gigabyte e minuti illimitati a 5 Euro al mese

TIM risponde per le rime ad Ho. Mobile, ed Iliad con una nuova serie di offerte, rivolte ai nuovi clienti che intendono fare la portabilità.

La prima promozione si chiama Tim Five Iper Go ed a 5 Euro al mese include 50 gigabyte di navigazione in 4G e minuti illimitati a 5 Euro al mese. Si tratta di un'offerta rivolta ai possessori di schede Iliad ed operatori virtuali non TIM, come Kena.

TIM Titanium, la seconda, invece offre sempre 50 gigabyte di navigazione in 4G e minuti illimitati verso tutti, ma è riservata a coloro che provengono dagli alti operatori ed ha un costo di 9,99 Euro al mese.

Il funzionamento è molto simile però e riprende la stessa procedura adottata per altre promozioni. Le offerte fondamentalmente includono 3 gigabyte di internet di base, ma per coloro che effettuano la portabilità e soddisfano i requisiti di cui sopra, avranno diritto a 47 gigabyte di traffico in regalo, che possono essere utilizzati solo in Italia e non all'estero.

Five IperGo ha un costo di attivazione di 12 Euro, a cui si aggiunge il costo di attivazione ed acquisto della nuova SIM. Su Titanium invece non sono disponibili informazioni sui costi una tantum, vi terremo aggiornati.

Resta anche da capire la data ultima per l'attivazione delle promozioni.