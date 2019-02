TIM è alla ricerca del primo viaggiatore suborbitale, lo spot a Sanremo

Tra le tante polemiche che hanno circondato il Festival di Sanremo 2019, è andato in scena un interessante spot da parte di TIM, che ha silenziosamente aperto un contest attraverso cui cerca persone per un viaggio suborbitale che consentirà ai vincitori di vedere la Terra da una prospettiva unica.

Lo spot, che vi proponiamo in apertura, ha come protagonista la voce dell'indimenticata ed indimenticabile Mina, che canta una versione italiana di "Kiss The Sky" di Jason Derulo. Sullo schermo scorrono le imprese più importanti portate avanti dagli astronauti nella storia moderna, tra cui figura ovviamente Neil Armstrong, ma anche Charles Lindberg ed Amelia Earth.

“Questa iniziativa rappresenta il primo esempio di comunicazione trasversale per TIM. Spesso si parla teoricamente di cose che poi non sai immaginare nella pratica. In TIM abbiamo realizzato un esempio di convergenza: con “Oltre i confini - Viaggia nello Spazio” abbiamo creato un progetto che, partendo da una telepromozione dedicata al più importante evento televisivo italiano di cui siamo sponsor unici - il Festival di Sanremo - ha dato vita a una colonna sonora cantata da Mina, adattata al racconto della nostra comunicazione, che sarà in esclusiva da questa sera su TIMMUSIC. Così il percorso del contest e della selezione del viaggiatore nello spazio si potrà seguire, dai primi di aprile, in un programma in esclusiva per TIMVISION" afferma Luca Josi, Responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM.

La cosa interessante è rappresentata dal fatto che non si tratta di una mera trovata pubblicitaria: il contest è reale: per partecipare basta collegarsi al sito web tim.it/timvision e compilare l'apposito modulo, ed inviare un video con audio a cui si risponde alla domanda "cosa ti spinge ad andare oltre i limiti?".