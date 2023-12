TIM, allarme dell'AD: 'prezzi diminuiscono ed il consumo di dati aumenta, è insostenibile'

Con un lungo post pubblicato qualche giorno fa su LinkedIn, e ripreso dai colleghi di Corriere Comunicazioni, l’amministratore delegato di TIM Pietro Labriola ha lanciato l’allarme sulla sostenibilità del mercato delle telecomunicazioni, sottolineando come allo stato attuale la situazione non sia più sostenibile.

Nella fattispecie, Labriola evidenzia come negli ultimi dieci anni il consumo dei dati si sia moltiplicato per 10 mentre il prezzo delle offerte si è ridotto di quasi 1/4. “È evidente che non può funzionare. Ricordate qualche “servizio essenziale” acqua, luce, gas nel quale sia successa la stessa cosa negli ultimi 10 anni? Invece ecco cosa accade nelle telecomunicazioni” afferma l’AD, secondo cui l’approdo dello streaming in 4K senza interruzioni, oltre al debutto di nuovi servizi di rete ed un consumo di dati più elevato da parte degli utenti è coinciso con un aumento dei costi di adeguamento delle reti e dei servizi di assistenza.

“Per noi di TIM, investimenti e pianificazione sono l’unica risposta possibile, ma comincia a diventare sempre più difficile immaginare un futuro nel quale il consumo dati possa continuare ad essere considerato unlimited” è la previsione di Labriola, che come si può vedere nel post presente in calce ha anche pubblicato un grafico che mostra l’adeguamento del traffico ADSL dei clienti TIM. Qualora la situazione dovesse continuare ad essere questa, secondo Labriola le reti potrebbero essere a rischio non solo per l’assenza di investimenti ma anche perchè sarà impossibile garantirne la pianificazione.

Quale futuro quindi? Nel corso del WiFi 7 di San Diego Qualcomm ha parlato di possibili nuovi approcci da parte delle telco. La via sarà questa?