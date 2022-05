TIM allontana l'esclusiva DAZN: strada spianata a Sky ed Amazon per la Serie A?

In occasione della conference call tenuta a seguito dell’annuncio dei risultati finanziari del Q1 2022, l’amministratore delegato di TIM Pietro Labriola ha anche fatto il punto sull’accordo di esclusiva siglato da TIMVision con DAZN.

Labriola, nello specifico, ha parlato di una nuova strategia per TIMVision senza esclusività, nè per DAZN tanto meno per altri servizi come Disney+. Il CEO ha infatti affermato che sarebbe necessario avere un contratto che si basi esclusivamente sul numero di acquisizione e senza un minimo impegno, dal momento che non ci sarebbero vantaggi “specifici che derivino dall’esclusività”.

E’ chiaro che dichiarazioni di questo tipo vanno ad inserirsi in un contesto già turbolento: negli ultimi giorni si è a lungo parlato della trattativa tra TIM e DAZN riguardante la Serie A, con l’operatore telefonico che sarebbe pronto a rinunciare all’esclusività. In quest’ottica si potrebbe aggiungere Sky.

E’ notizia di qualche giorno fa che Sky e DAZN sono in trattativa per la Serie A, con la pay tv che potrebbe riaccogliere l’applicazione che da quest’anno trasmette tutto il campionato, a fronte però dell’aggiunta nel proprio bouquet di due canali satellitari. Non si esclude però anche un inserimento di Amazon Prime Video, che da quest’anno ha debuttato nel calcio in streaming anche in Italia con la Champions League.