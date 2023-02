TIM annuncia nuove rimodulazioni da aprile 2023: 2 euro al mese in più per certe offerte

In seguito alle rimodulazioni TIM per la rete fissa dello scorso gennaio arriva una nuova serie di rimodulazioni per clienti mobile: dal 14 aprile 2023 il prezzo mensile di alcune offerte varierà di 2 euro. Attenzione, però, ai bonus offerti dall’operatore italiano per compensare questo aumento dei costi.

Come segnalato dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, TIM sta avvisando i clienti interessati tramite SMS informativi personalizzati, pubblicando al contempo una informativa nella sezione “News e Modifiche contrattuali” del suo sito ufficiale. Da quest’ultima si evince che la rimodulazione annunciata ieri, 22 febbraio 2023, riguarda un gruppo di già clienti TIM che hanno offerte non più in commercio (non è noto di quali si tratta), e che l’aumento delle mensilità è fissato per tutti a 2 euro al mese in più. La motivazione? La medesima vista per le ultime rimodulazioni, ovvero le “mutate condizioni di mercato”.

TIM permette comunque di arricchire l’offerta interessata dalla modifica contrattuale con 50 Giga di Internet in più ogni mese: per accedervi è necessario, una volta visionato l’SMS informativo, inviare un messaggio gratuito al 40916 con scritto “GIGA ON”.

Altrimenti, è possibile procedere con il recesso gratuito dal contratto – senza penali o costi di disattivazione – o, ancora, attivando una delle offerte TIM disponibili con lo stesso prezzo mensile e lo stesso bundle di minuti, SMS e Giga. Come si fa? Semplicemente scrivendo “NOVAR ON” al 40916 entro il 9 marzo 2023.

Se invece siete interessati al cambio di operatore, ecco ad esempio le offerte di portabilità Very Mobile di questo mese.