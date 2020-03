TIM annuncia l'offerta di lancio di Disney+ su TIMVision: prezzi e dettagli

Manca ormai poco al lancio di Disney+ in Italia e, come ampiamente noto, la piattaforma di Mickey Mouse ha anche firmato un accordo con TIM per arrivare su TIMVision. Proprio l’operatore telefonico ha tolto oggi il velo dall’offerta proposta ai propri utenti.

E’ soprannominata “Mondo Disney+” ed include Disney+ e TIMVision Plus a 3 Euro al mese al posto di 11,99 Euro. Ma non è tutto, perchè le prime tre mensilità le offrirà TIM e non prevedono il pagamento di alcun sovrapprezzo.

Ovviamente, l’accredito del canone avviene direttamente sulla bolletta. L’offerta sarà disponibile per l’attivazione da domani, martedì 24 Marzo 2020, direttamente tramite la pagina dedicata, e scadrà il 24 Maggio 2020.

Di seguito tutti i dettagli dell’offerta e le informazioni come indicate direttamente sul sito web ufficiale:

Offerta valida per attivazioni entro il 24/05/2020.

L’offerta è attivabile da Clienti TIM che abbiano già attivo il servizio Internet di rete fissa.

L’offerta Mondo Disney+ prevede: abbonamento TIMVISION PLUS: €5/mese, abbonamento Disney+: €6,99/mese, Bonus TIM: sconto di €11,99/mese per i primi 3 mesi, poi di €8,99/mese .

. Dal 4 mese il costo dell’Offerta “Mondo Disney+” è di €3/mese.

Per tutti i dettagli della promozione, incluse le istruzioni sull'attivazione, vi rimandiamo alla pagina allestita direttamente sul sito web dell'operatore.

Fateci sapere tramite i commenti cosa ne sapete.