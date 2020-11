TIM annuncia Super Voucher: ecco l'offerta per ottenere il bonus da 500 Euro

Dopo aver fatto il punto sul bonus PC ed internet da 500 Euro, che sarà disponibile dal prossimo 9 Novembre, TIM ha annunciato la propria offerta. Si chiama “TIM Super Voucher” e, come indicato nel comunicato diffuso, si prepone l’obiettivo di portare la banda ultralarga anche nelle case delle famiglie a più bassa capacità di spesa.

TIM Super Voucher include una connessione fino ad 1 Giga, modem HUB+ con WiFi 6, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, ed un tablet o PC a scelta.

Il voucher ha un valore complessivo di 500 Euro che, come noto, sarà diviso in questo modo: 200 Euro per la connettività internet che saranno erogati nella fattura TIM con un bonus di 10 euro per venti mesi. I clienti quindi potranno attivare la Fibra a 19,90 Euro al mese al posto di 29,90 Euro richiesti agli utenti che non rientrano nell’incentivo.

I 300 Euro restanti invece dovranno essere utilizzati per il dispositivo. Nel listino è presente il Samsung S6 Lite Wifi a 29,90 Euro al posto di 329,90 Euro, ed il PC Onda Oliver Plus da 15,6 pollici a 99,90 Euro al posto di 399,90 Euro.

Come abbiamo ampiamente preannunciato attraverso le varie FAQ pubblicate su queste pagine, TIM Super Voucher è rivolta ai nuovi clienti ed a coloro che non hanno ancora attiva una connessione a velocità maggiore di 30Mbps. L’attivazione può essere effettuata attraverso i negozi TIM, sul sito web dell’operatore e tramite 187.