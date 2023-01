TIM, arrivano le rimodulazioni delle offerte di rete fissa: 2 Euro in più per l'inflazione

Gli aumenti delle offerte TIM per l’inflazione erano stati ampiamente annunciati lo scorso anno. Oggi, un nuovo rapporto pubblicato dai colleghi di MondoMobileWeb riferisce che alcune promozioni di rete fissa subiranno un incremento del costo mensile di 2 Euro.

Nello specifico, nella pagina “News e modifiche contrattuali” del proprio sito web, l’operatore telefonico ha inserito alcune indicazioni sugli aumenti degli importi che si articoleranno su due tranche.

Il 1 Marzo 2023 alcune offerte coinvolte aumenteranno 2 Euro al mese “per esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato, anche connesse alla necessità di continuare a investire sulle reti di nuova generazione”. Ad essere interessate saranno le promozioni TIM Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, Tutto Premium e Smart Premium.

Dal 1 Aprile 2024 invece scatterà l’adeguamento annuale del costo mensile in base all’andamento dell’inflazione. Tale variazioni avverranno una volta per ciascun anno solare, ed il primo aumento scatterà proprio il 1/4/2024. L’operatore spiega che i “cambiamenti dello scenario macroeconomico recentemente intervenuti, con particolare riferimento ai costi energetici e delle materie prime, incidono negativamente sull’equilibrio economico dei servizi forniti da TIM, rendendo quindi necessario, così come avvenuto in altri settori dell’economia italiana, prevedere un meccanismo predeterminato di adeguamento annuale dei prezzi praticati ai clienti finali”.

Chiaramente agli utenti viene dato il diritto di effettuare il recesso secondo la normativa vigente.