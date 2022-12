TIM, in arrivo Giga Illimitati 5G a prezzo speciale per alcuni già clienti

Recentemente abbiamo analizzato nel dettaglio le offerte di portabilità TIM di dicembre 2023, con prezzo minimo di 7,99 euro al mese. Con l’avvicinarsi di Natale, però, l’operatore telefonico ha riservato qualche sorpresa per nuovi consumatori e già clienti: a breve proporrà Giga Illimitati 5G a un prezzo speciale.

Stando a quanto ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, la società italiana dovrebbe lanciare questa opzione particolare nel contesto della iniziativa “Promo Rush Natale”. Scendendo nel dettaglio, con Giga Illimitati 5G si ottiene navigazione senza limiti – o meglio, con massimo 600 Giga per un mese e uso conforme a buona fede – su rete mobile di quinta generazione senza costi di attivazione, pagando esclusivamente la mensilità di 4,99 euro.

La velocità massima in download è di 2 Gbps, mentre in upload è pari a 150 Mbps; è sufficiente trovarsi in una zona ufficialmente coperta dalla rete 5G TIM ed essere in possesso di un dispositivo compatibile. Da smartphone e tablet, dunque, sarà possibile vedere contenuti multimediali in HD o anche Ultra HD 4K. Naturalmente, il consumo di questi Giga avverrà con priorità rispetto ai dati inclusi nel proprio piano tariffario già attivo.

Per verificare la disponibilità di questa promozione sul proprio numero TIM sarà necessario recarsi su App MyTIM, Area Clienti MyTIM del sito ufficiale, a partire dal 20 dicembre prossimo salvo cambiamenti.

Pochi giorni fa abbiamo invece trattato i piani di portabilità Very Mobile di questo mese.