TIM, in arrivo un nuovo profilo per la fibra FTTH? Velocità a 2,5 Gbps

Importante novità scovata dai colleghi di MondoMobileWeb, in arrivo da TIM. A quanto pare, infatti, l'operatore telefonico nei prossimi mesi potrebbe lanciare un nuovo profilo di navigazione per la fibra FTTH, che potrebbe garantire una velocità di download di 2,5 Gbps.

Nella documentazione ufficiale pubblicata dall'AGCOM, si legge che TIM avrebbe fatto richiesta per l'introduzione di un nuovo profilo della rete ("profilo Z9") con velocità di download fino a 2,5 Gbps e di upload di massimo 1 Gbps.

L'Autorità evidenzia anche come le condizioni economiche dovrebbero essere le stesse del profilo Z6 che propone fino a 1Gbps in download e 100 Mbps in upload, sia per quanto riguarda i costi una tantum che per il canone mensile. Nessuna informazione, ovviamente, sulla possibile data di lancio pubblica, e probabilmente bisognerà attendere ancora qualche mese prima di poter richiedere l'attivazione.

Di recente, TIM ha testato con successo a Torino la fibra fino a 25 Gbps sfruttando tecnologie miste GPON, XGS-PON e 25GS-PON. Per l'operatore telefonico è anche arrivato un importante riconoscimento: il 5G di TIM è spiccato nell'analisi di OpenSignal, con una velocità media di download di 296,5 Mbps e di upload di 24,1 Mbps. La rete di nuova generazione è risultata essere la migliore del nostro paese in quattro categorie, complessivamente.